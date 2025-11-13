Yalova'da Sonbahar: Samanlı Dağları'nda Renk Cümbüşü

Yalova’da sonbahar, Samanlı Dağları ormanlarını adeta bir renk şölenine çeviriyor. Ağaçların kızıl, sarı ve bakır tonlarına büründüğü bu dönem, bölgeyi görenleri mest ediyor.

Yalova merkezden yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunan Sugören Höyükte ve Elmalık İstihdam Tepedeki piknik alanları, doğa severlerin her mevsim uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Piknik ve Fotoğraf Noktaları

Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuşan Samanlı Dağları'ndaki ormanlar ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Yeşil Mavi Yol üzerindeki birçok nokta, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor.

Ziyaretçiler, bölgenin doğal dokusunu ve renk geçişlerini fotoğraflama fırsatı buluyor.

