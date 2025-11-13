Yalova'da Sonbahar: Samanlı Dağları'nda Renk Cümbüşü

Yalova'da Samanlı Dağları'nın sonbahar renkleri Sugören Höyükte ve Elmalık İstihdam Tepe'deki piknik alanlarında doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:40
Yalova'da Sonbahar: Samanlı Dağları'nda Renk Cümbüşü

Yalova'da Sonbahar: Samanlı Dağları'nda Renk Cümbüşü

Yalova’da sonbahar, Samanlı Dağları ormanlarını adeta bir renk şölenine çeviriyor. Ağaçların kızıl, sarı ve bakır tonlarına büründüğü bu dönem, bölgeyi görenleri mest ediyor.

Yalova merkezden yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunan Sugören Höyükte ve Elmalık İstihdam Tepedeki piknik alanları, doğa severlerin her mevsim uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Piknik ve Fotoğraf Noktaları

Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuşan Samanlı Dağları'ndaki ormanlar ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Yeşil Mavi Yol üzerindeki birçok nokta, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor.

Ziyaretçiler, bölgenin doğal dokusunu ve renk geçişlerini fotoğraflama fırsatı buluyor.

YALOVA'DA SONBAHARLA BİRLİKTE SAMANLI DAĞLARI'NDAKİ RENK CÜMBÜŞÜ GÖRENLERİ MEST EDİYOR.

YALOVA'DA SONBAHARLA BİRLİKTE SAMANLI DAĞLARI'NDAKİ RENK CÜMBÜŞÜ GÖRENLERİ MEST EDİYOR.

YALOVA'DA SONBAHARLA BİRLİKTE SAMANLI DAĞLARI'NDAKİ RENK CÜMBÜŞÜ GÖRENLERİ MEST EDİYOR.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de