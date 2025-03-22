Yalova'da Su Krisisi: Muhtar Görevden Uzaklaştırıldı

Yalova'da yaşanan su köpüklenmesi olayı sonrası Kurtköy muhtarı görevden uzaklaştırıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:38
Yalova'da Su Krisisi: Muhtar Görevden Uzaklaştırıldı

Yalova'da Şebeke Suyu Hattında Köpüklenme Olayı

Yalova’da, 29 Ocak tarihinde Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenme olayı, suları etkileyerek 24 saat süren bir kesintiye yol açtı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, su şebekesine dışarıdan müdahale edildiği iddiaları gündeme geldi.

Muhtarın Görevden Uzaklaştırılması

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kurtköy Köyü Muhtarı Y.T’nin, yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Muhtar Y.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı, ardından tutuklandı ancak itiraz üzerine serbest bırakıldı. Görevden uzaklaştırılması için bakanlık onayı alındı.

Ayrıca, muhtarlık görevini vekil olarak üstlenmek üzere birinci asil aza Ömer Bilgin Valilik tarafından görevlendirildi. Olay kapsamında Kurtköy muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ve eski belediye çalışanları S.A, G.K ve Ö.B gözaltına alındı.

Yasal Sürecin Gelişimi

Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A., "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. İlerleyen süreçte sanık avukatlarının başvurusu üzerine dosyada herhangi bir tutuklu sanığın kalmadığı belirtildi.

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