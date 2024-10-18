Yapay Zeka ile 4 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Önlenildi

Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Tespiti

ABD Hazine Bakanlığı, son mali yılda 4 milyar dolardan fazla dolandırıcılığın yapay zeka kullanılarak önlendiğini duyurdu. Bu önemli veri, bakanlığın dolandırıcılık tespit süreçlerine yapay zeka entegre etmesinin sonuçları olarak ortaya çıkıyor.

Kurtarılan Miktar ve Yöntemler

Açıklamada, Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasındaki mali dönemde dolandırıcılık tespitinde yapay zekanın nasıl bir fark yarattığı konusunda bilgiler verildi. Kurtarılan toplam miktarın yaklaşık 1 milyar dolarının çek dolandırıcılığından, 2,5 milyar dolara yakın bir miktarın ise yüksek riskli işlemlerin önlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Vergi Mükelleflerinin Güvenliği

Bakanlık, vergi mükelleflerinin parasını etkin bir şekilde yönetme sorumluluğu doğrultusunda, dolandırıcılıkla mücadelede ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. "Geçtiğimiz yıl boyunca, 4 milyar dolardan fazla hileli ve uygunsuz ödemeyi önleme konusunda önemli adımlar attık. Uygunsuz ödemeleri ve dolandırıcılığı durdurmak için federal hükümetteki diğer kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.