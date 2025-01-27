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Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu Başvuruları Başladı

İKSV, 'Yarının Kadın Yıldızları' fonu için başvuruları açtı. Genç kadın müzisyenler, 14 Mart’a kadar başvuru yapabilir.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:12
Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu Başvuruları Başladı

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde, genç kadın müzisyenlere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" için başvurular, 14 Mart tarihine kadar devam edecek.

İKSV'nin yaptığı açıklamaya göre, bu fon 2018'dan bu yana Türkiye Sınai Kalkınma Bankası işbirliğiyle genç sanatçıların müzik kariyerlerine katkı sağlayarak, toplamda 107 sanatçının gelişimine destek verdi.

Fona başvuru yapabilmek için yurt dışında lisans veya lisansüstü seviyede bir müzik okulundan kabul almış olmak, müzik eğitimine yurt dışında devam etmek ya da kariyer gelişimi için ustalık sınıfı, orkestra seçmesi ve uluslararası yarışmalara katılmak gibi etkinlikler için finansal desteğe ihtiyaç duymak gerekmektedir.

Başvurularla ilgili detaylar ve şartnameye, muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Seçici Kurul ve Destek Programı

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığındaki seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Kurulda; keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker de yer alacaktır.

"Yarının Kadın Yıldızları" fonundan yararlanma şansı bulan genç müzisyenler, 53. İstanbul Müzik Festivali'nde izleyicilerin karşısına çıkacakları özel bir konser için sahnede yer alacaklar. Bu konserde, görsel sanatçı Hilal Can da kanaat önderi olarak genç müzisyenlerle birlikte performans sergileyecek.

Festival kapsamında Ceren Türkmenoğlu tarafından bestelenen yeni eserin dünya prömiyeri, 21 Haziran akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu'nun yaylı çalgılar dörtlüsü için besteleyeceği eser, Yarının Kadın Yıldızları bursiyerleri tarafından seslendirilecek.

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