Yasa Dışı Sınır Geçişinde Terör Mensupları Yakalandı

Hudutlarda Terörle Mücadele Sürek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar Arasında Terör Mensupları Var

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hudut kartallarının bu kişileri yakaladığını belirtti. Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." ifadesine yer verildi.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C ve 1'inin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Ayrıca, bir kişinin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak amacıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Sınır Güvenliği Önceliğimizdir

MSB'nin açıklamaları, Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak ve terörle mücadelesini sürdürme kararlılığını gösteriyor.