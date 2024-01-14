'Yasak ilişki' dedikodusu mezarlıkta vahşete dönüştü: İstanbul'da seri katil ard arda cinayetler işledi

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşen korkunç cinayetlerin ardındaki dehşet verici detaylar gün yüzüne çıkıyor. Tüyler ürpertici bir tablo içinde bulunan kimliği belirsiz kadının cansız bedeni, aynı gün gelen ikinci cinayet anonsu ve ardından başlayan azılı seri katilin kanlı takibi, adeta gerilim dolu bir senaryoyu anımsatıyor. Feriköy Mezarlığı, karanlık bir hikayenin sahnesine dönüşüyor.

'Yasak ilişki' dedikodusu mezarlıkta vahşete dönüştü: İstanbul'da seri katil ard arda cinayetler işledi
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İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda işlenen vahşi cinayetin perde arkasında dehşet verici detaylar gün yüzüne çıktı. Seri katil olarak bilinen Mehmet S. D., imam nikahlı eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, bir dizi cinayet işledi. İlk cinayeti imam nikahlı eşini öldürerek işleyen katil zanlısı, ardından ilişki şüphesiyle bir kuruyemişçiyi vurdu. Bu olayın ardından üç kardeşi de silahla yaralayan katil, sonrasında bir ağabeyi daha öldürdü. Emekli polis memuru Erdoğan Yangaz, bu korkunç cinayetlerin perde arkasını anlatarak, katilin yakalanma sürecini detaylarıyla paylaştı.

Korkunç Cinayetlerin Ortaya Çıkışı

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10 Aralık 2006'da Feriköy Mezarlığı'nda işlenen cinayet, adeta dehşetin zirvesiydi. Yangaz, olay yerine geldiklerinde yakılmış bir kadın cesediyle karşılaştıklarını belirtti. Cesedin parçalanmış ve tanınmayacak bir durumda olduğunu söyleyen Yangaz, kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İlk Şüpheli Cinayetin Ardından Diğerleri

Bu sırada, Okmeydanı'nda bir kuruyemişçinin silahlı saldırı sonucu öldüğü bir cinayet daha işlendi. Silahlı saldırıya uğrayan kişi olan Mustafa G.'nin ailesinin ifadelerine başvurduklarında, ilginç bir iddia ortaya çıktı. Yangaz, bu iddiaya göre, Mustafa G.'nin bir kadınla yasak ilişkisi olduğu söylentisinin çıktığını belirtti. Ancak bu iddianın gerçek olmadığını ve bir dedikodu olduğunu tespit ettiler.

cinayet

Kadının Kimliği Ortaya Çıkıyor

Bu sırada, kadının kimliği belirlenemeyen cesedin, kayıp başvurusu yapılan B.D.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Yangaz, bulunan ayakkabı ve tokanın kayıp kadının yakınına ait olduğunu öğrendiklerini belirtti. Yapılan DNA testi sonucunda, cesedin B.D.'ye ait olduğu kesinleşti.

Seri Katilin Kimliği Ortaya Çıkıyor

cinayet

Bu süreçte, Mustafa G.'nin ailesi, saldırganın kimliğini öğrendiklerini ve Sino lakaplı Mehmet S.D. olduğunu ifade ettiler. Mehmet S.D., imam nikahlı eşi ve ilişkisi olduğunu düşündüğü kişileri öldürdüğü için polis tarafından aranıyordu.

Operasyon ve Yakalama

Sino, Şile'de saklanırken yapılan bir operasyonla yakalandı. Emekli polis memuru Yangaz, Sino'nun yakalanma anını şu sözlerle anlattı: "Ufak bir hareketinde onu vurabilirdik ama yapmadık. Silahı Yangaz ve emniyet amirine doğrulttu. O sırada Yangaz “Bir delilik yapma at silahı polisiz” diye yüksek sesle bağırdı. Yangaz, o anları şöyle anlattı: “Ufak bir hareketinde onu vurabilirdik ama yapmadık. Silahı indirmesini söyledik. Ona polis olduğumuzu birkaç kez daha söyledik. Çünkü onun da artık hasımları vardı kendisi bizi hasımlardan birini sanıp ateş de edebilirdi. Silahı bize doğrultmuştu biz de silahlarımızı ona doğrultmuştuk. Ama bizi dinledi. Silahını attı. Hemen elini başına koy diye bağırdık."

Seri Katilin İtirafları

Mehmet S.D., polise verdiği ifadesinde, imam nikahlı eşinin kendisini aldattığını iddia ederek cinayetleri işlediğini itiraf etti. İlk cinayeti işlerken bıçakla öldürmeye çalıştığını ancak kadının ölümü kabul etmediğini belirten Sino, eşarbı kullanarak boğazını sıktığını ve bayılınca bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti. Sonrasında cesedi yaktığını söyledi.

Mehmet S.D., seri cinayetler işlediği için tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yangaz, olayın önemini vurgulayarak, Sino'nun kaçmaya devam etmesi halinde daha fazla cinayet işleyebileceğini belirtti.

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