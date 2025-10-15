Yaşar Güler, John Healy ile Brüksel'de Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüştü; görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:16
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile bir araya geldi.

Görüşme ve Paylaşım

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin toplantı ajandası çerçevesinde gerçekleştiği ve görüşmeye ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı belirtildi.

Yaşar Güler ile John Healy arasındaki görüşmenin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüştü.

