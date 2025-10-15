Yaşar Güler, John Healy ile Brüksel'de Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile bir araya geldi.

Görüşme ve Paylaşım

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin toplantı ajandası çerçevesinde gerçekleştiği ve görüşmeye ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı belirtildi.

Yaşar Güler ile John Healy arasındaki görüşmenin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

