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Yaşar Güler ve Xhelal Sveçla, İstanbul'da Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'yla önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:52
Yaşar Güler ve Xhelal Sveçla, İstanbul'da Görüşme Gerçekleştirdi

İstanbul'da Kritik Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile SAHA EXPO 2024 fuarının ikinci günü düzenlenen etkinlikler kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli görüşme basına kapalı bir şekilde yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci gün etkinlikleri kapsamında Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'yla (solda) bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci gün etkinlikleri kapsamında Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'yla (solda) bir araya geldi.

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