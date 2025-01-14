Yemen Hükümeti Husilerle Siyaset Görüşmelerine Onay Verdi

Yemen Hükümeti'nden Husilere Siyasi Çözüm Mesajı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerle siyasi krizin çözümüne yönelik yeni bir adım attı. Ülkedeki siyasi sürecin yeniden canlandırılması için daha önce uzlaşılan üç anlaşmayı referans almayı öneriyor.

BM Temsilcisi ile Görüşme

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, Grundberg'in Yemen'deki siyasi süreci canlandırmak amacıyla yaptığı bölge ziyaretleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Referans Alınacak Anlaşmalar

Başbakan Bin Mübarek, Husilerle siyasi sürecin yeniden başlaması için uluslararası alanda mutabık kalınan üç anlaşmayı referans kabul ettiklerini ifade etti. Bu anlaşmalar şunlardır: 2011 Körfez Girişimi, 2013-2014 yıllarında Sana'da yapılan Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı.

Husilerin Silah Bırakması Gerekiyor

Bin Mübarek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı uyarınca Husilerin kontrol ettikleri bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmaları gerektiği hususunu da vurguladı.

Hans Grundberg'in İran Ziyareti

Öte yandan, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, öncesinde İran'a giderek Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve diğer İranlı yetkililerle Yemen'deki gerilimin azaltılması konusunu görüştü.