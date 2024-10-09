Yeni Nesil İçin Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursu Açılışı

Diyanet Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursunun Açılışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını yaptı. Açılışta yapılan açıklamalara göre, yeni kurstan yaklaşık 40 bin öğrenci faydalanmaya başladı.

Eğitimde Yeni Adımlar

Erbaş, yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur'an kurslarının ardından 7-10 yaş grubu için de eğitimlerin başladığını belirtti. "Bu kurslarımıza katılan çocuklarımız, okullarından gelip biraz dinlenip yemeklerini yedikten sonra Kur'an kurslarına giderek temel dini bilgilerini alıyorlar," dedi.

Değerler Eğitimi

Ali Erbaş, ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş kurslarındaki eğitimin önemine değinerek, çocukların ahlak ilkelerini, iyilik ve kötülüğün ayrımını öğrenmelerinin hedeflendiğini vurguladı. "Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan sevgisi gibi değerler üzerine eğitim veriyoruz," diyerek hedeflerinin değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Açılış Töreni

Konuşmasının ardından, Yahyalar Hulusi Cengiz Diyanet Gençlik Merkezi ve H. İbrahim-Rabia Ergenç 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışını gerçekleştiren Erbaş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 3), Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.