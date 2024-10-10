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Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM'den Geçti

Öğretmenlik Mesleği Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:04
Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM'den Geçti

Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu kabul etti. Bu düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere yönelik önemli değişiklikler öngörüyor.

Yasal Düzenlemeler ve Cezalar

Milletvekilleri tarafından oylanan kanuna göre, öğretmenlere yönelik "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" gibi suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Ayrıca, bu suçlar işlendiğinde hapis cezasının ertelenmesi hükümleri de uygulanmayacak.

Milli Eğitim Akademisi ve İstihdam Koşulları

Yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kapsamında eğitim personeli istihdam edebilecek. Sözleşmeli personel için yapılacak sözleşmelerin detayları ve görev tanımları, hizmet sözleşmesinde belirtilecek.

Eğitim Personelinin Görev Yükümlülükleri

Akademide görevlendirilen profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyeleri için ders verme yükümlülükleri belirlendi. Ayrıca, bu çalışmalara ek ders ücretleri ödenecek.

Öğretim Elemanlarının Korunması

Eğitim alanında çalışanların şiddetten korunması için alınan tedbirlerle, öğretmenlere yönelik saldırılarda cezalar artırılacak. Bu değişiklik, eğitim çalışanlarının daha güvenli bir ortamda görev yapmalarını amaçlıyor.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Kanun teklifi ile aday öğretmenler için özel bir yetiştirme programı oluşturuldu. Bu program, kişisel ve mesleki gelişimleri destekleyecek şekilde planlandı.

Yapılan Görüşmeler ve Eleştiriler

Yasa tasarısının görüşmeleri sırasında çeşitli eleştiriler dile getirildi. Özellikle öğretmenlerin akademiden mezun olma şartı ve eğitim fakültelerinin rolü konusunda endişeler öne çıktı.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu, eğitim alanında köklü değişiklikler içeriyor ve bu düzenlemenin, eğitim sistemine olumlu yansımaları olması bekleniyor.

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