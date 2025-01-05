Yeni Yıl Denetimlerinde 5.494 Sürücüye Alkollü Araç Kullanımdan Ceza

Yeni Yıl Denetimlerinde Alkollü Araç Kullanımına Karşı Ciddi Önlemler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin alkol etkisinde araç kullanımını engellemek üzere yoğun denetimler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu süreçte toplam 217 bin 465 denetim yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya, "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız." şeklinde bir uyarıda bulundu.

Denetimlerin Kapsamı ve Diğer İhlaller

Bakan Yerlikaya, 26 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasındaki denetimlerde 2 milyon 749 bin 743 aracın kontrol edildiğini bildirdi. Ayrıca, mevzuata aykırı olarak ışıksız ve sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 63 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Diğer ihlallere ilişkin veriler ise oldukça dikkat çekici. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 884 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda, 436 bin 630 araca/sürücüye çeşitli nedenlerle ceza kesildi.