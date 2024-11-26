Yeniden Refah Partisi'nden 35 Bin Lira Asgari Ücret Talebi

Yeniden Refah Partisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret ve Enflasyon

Kılıç, Türkiye'de enflasyon oranına dikkat çekerek, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar çerçevesinde bile, satın alma gücü paritesine bakıldığında, 35 bin liranın altındaki bir asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değildir" dedi.

Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete uygun hazırlık yapmalarını beklediklerini vurguladı.

İşveren Yükü ve Devlet Tedbirleri

Ayrıca, asgari ücretin 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarılmasının işverenler üzerindeki yükünü hafifletmemek gerektiğini belirten Kılıç, hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıç’tan Eleştiriler

Gündemdeki diğer bir konuya da değinen Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt vererek, "Terörist başının Meclis'e çağrılması, seçilmiş belediye başkanlarının cezaevine gönderilmesi, Türkiye’yi yönetenlerin büyük bir kafa karışıklığı içinde olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı.

Kılıç, bu kafa karışıklığının bedelinin Yeniden Refah Partisi tarafından ödendiğini söyleyerek, DEM Parti’nin de süreçten haberdar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.