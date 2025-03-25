Yeniden Refah Partisi'nden Kıbrıs Değerlendirmesi: 'Ciddiyetten Uzak Politikalar'

Doğan Bekin, Kıbrıs'ta 'tek devlet' anlayışıyla müzakere masasına oturmanın ciddiyetle bağdaşmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:07
Yeniden Refah Partisi'nden Kıbrıs Değerlendirmesi: 'Ciddiyetten Uzak Politikalar'

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Kıbrıs konulu "Genişletilmiş Gayriresmi Cenevre Toplantısı"nı değerlendirdi.

Bekin, Kıbrıs konusunda Rumların 'tek devlet' anlayışından ödün vermediğinin altını çizerek, "Müzakere masasına yeniden oturmak, ciddiyetten uzak ve teslimiyetçi bir politikadan başka bir şey ifade etmemektedir," dedi.

Kıbrıs'ta yapılacak tavizlerin çözüm için yeterli olmayacağını belirten Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak, uluslararası arenada soyutlanan KKTC'nin, GKRY'nin tek taraflı ve tavizsiz yaklaşımlarıyla çözüme ulaşmasının pek mümkün olmadığını düşünüyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Üstelik Bekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını da ele alarak, "Bu davanın seyrinde yargının tarafsızlığı büyük bir önem taşımaktadır. Bazı tarafların kullandığı retoriğin Türkiye'nin sükununa uygun olmadığını belirtmek isteriz," diye konuştu.

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