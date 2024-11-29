Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Mal Varlıklarına Tedbir Kararı

Yenidoğan Çetesi Sanıklarına İlk Tedbir Kararı

Büyükçekmece Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılık, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlere neden olduğu ve bu süreçten haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla yargılanan sanıkların, mal varlıklarına yönelik tedbir kararının alındığını açıkladı.

Mahkeme Süreci ve Gelecek Adımlar

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildiği bildirildi. Bu gelişmenin arka planında, sürecin nasıl ilerleyeceği ve adalet sisteminin nasıl işleyeceği üzerine çeşitli tartışmalar sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.