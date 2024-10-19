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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Detaylar

Yenidoğan çetesinin deşifresine yönelik komisyonda görev alan doktor, süreci ve yaşanan zorlukları anlattı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:07
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Detaylar

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Dair Önemli Bilgiler

"Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini ortaya çıkarmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonda görevli doktor Malik Türkay Esin, yaşanan süreci detaylandırdı.

İlk İhlallerin Tespiti

Esin, Mart 2023 tarihinde gelen bir şikayet üzerine il sağlık müdürlüğünde soruşturma başlatıldığını aktardı. Özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinde yaşanan eksikliklerin, bebek ölümlerine yol açan organize bir yapının göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı’nın Desteği

O dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu ile iletişime geçtiklerini belirten Esin, "Kemal Bey'e durumu aktardık. Sağlık Bakanı olmakta olan Memişoğlu, bize 'Arkanızdayız, nereye kadar giderse gitsin' dedi." dedi.

Komisyon Kurulması ve Durumun Emniyete İletilmesi

Kurulan komisyon, yapılan denetimlerin sonuçlarını değerlendirerek yasal işlemleri başlattı. Emniyete durumu ilettiklerinde özel bir ekip kuruldu ve kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Bir Sağlık Davası Olarak Değerlendirilmesi

Esin, "Bu olayın sadece 50 kişi ile sınırlı kalmaması, tüm sağlık camiasının sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür olayların sağlık sistemine olan güveni sarsmaması için daha büyük organizasyonlar haline gelmeden yakalanması gerektiğini ifade etti.

İnsani Değerlerin Aşınması

Son olarak, insanoğlunun paranın ve çıkarların peşinde ne tür yolsuzluklara başvurabileceğini belirterek, bebeklerin kasten zarar görmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. "Bu, insanlıkla bağdaşmaz, hayatı hiçe saymanın ötesinde bir durumdur" dedi.

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