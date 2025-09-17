Yerapetritis Atina'da Baur ile Görüştü — Libya ile MEB Süreci Başladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Libya Bakan Vekili Tahir el-Baur ile Atina'da MEB sürecini başlattı; Trablus'ta bir sonraki görüşme planlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:51
Yerapetritis Atina'da Baur ile Görüştü — Libya ile MEB Süreci Başladı

Yerapetritis Atina'da Baur ile Görüştü — MEB Süreci Başladı

Yunanistan ile Libya arasında münhasır ekonomik bölge belirleme sürecinde ilk adım atıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile başkent Atina'da bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin bilgisini Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı paylaşımla duyurdu ve görüşmeye ait fotoğraf karelerini paylaştı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Lana Zohiu, tarafların ikili ilişkileri geliştirme kararı aldığını belirtti. Zohiu, iki bakanın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlenmesine yönelik süreci başlattığını ve bu kapsamda teknik heyetlerin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini aktardı.

Basın açıklamasına göre, taraflar bir sonraki buluşmanın Trablus'ta yapılmasına karar verdi. Görüşmede ayrıca göç konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi; ekonomi, enerji, ulaşım ve inşa alanlarında işbirliği imkanları ele alındı. Zohiu, Atina ve Trablus arasında direkt uçuşların başlamasına ilişkin tarafların hazır olduklarını da vurguladı.

Not olarak, Yorgos Yerapetritis'in 8 Eylül'de Atina'da Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

