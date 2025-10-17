Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır

Halit Yerebakan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda çevre politikalarının sağlıkla bağını vurgulayarak sıfır atığın toplum ve gezegen için şifa yatırımı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:10
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır

Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda önemli mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve UM-Habitat işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu.

Forumda "Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler" konulu panelde yer alan Yerebakan, çevre ve sağlık politikalarının ayrılmaz olduğunu vurguladı.

"Bir ülkede çevre politikası yoksa sağlık politikası da sürdürülebilir olamaz." dedi ve ekledi: "Toprak ne kadar temizse bağışıklık o kadar güçlü, hava ne kadar berraksa sinir sistemi o kadar dayanıklıdır."

Yerebakan atığı sadece fiziksel artıklar olarak değil, toplumun iç dengesinin bozulduğunu gösteren bir uyarı olarak tanımladı. "Atık, kulağa basit bir kelime gibi geliyor... Oysa atık, bir toplumun iç dengesinin bozulduğunu fısıldayan sessiz bir işarettir," ifadelerini kullandı.

Şehirlerde biriken atığın insanlarda da biriktiğini belirten Yerebakan, "Bir kentin atıklarını temizlediğinizde yalnız sokaklar değil, zihinler de ferahlar ama esas olan, o atıkların oluşmasını engellemektir." diye konuştu.

Yerebakan: "Hava kirlenince bedenin ritmi bozulur, denizler plastikle dolunca, mikroplastikler doğmamış bebeklerin plasentalarına kadar ulaşır. Toprak toksikleştiğinde sadece ağaçlar değil, insanın direnci de düşer. Toksik çevre, toksik ruh hali üretir."

Koruyucu hekimlik ve davranış değişimi

Yerebakan, koruyucu hekimlik ilkesiyle çevre politikalarının benzerlik gösterdiğini; kirlenmeyi sonrası müdahaleler yerine üretim aşamasında önlemenin önemini vurguladı. "Dere kirlendikten sonra filtre takmanın ameliyat anlamına geldiğini, asıl olanın üretim aşamasında kirlenmeyi önlemek olduğunu" söyledi.

"Gerçek dönüşüm davranışla başlar." ifadelerini kullanan Yerebakan, yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ama asıl dönüşümün alışkanlıklar yoluyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Sıfır atık: Kolektif arınma ve toplumsal berraklaşma

Gereksiz üretim, aşırı tüketim ve plansızlığın şehirlerin metabolizmasını bozduğunu belirten Yerebakan, sıfır atık politikasını "kolektif arınma protokolü" ve toplumsal berraklaşma süreci olarak nitelendirdi. "Çöpü azaltmak, fazlalığı geride bırakmak, bir toplumun kolektif şifalanma adımıdır." diye konuştu.

Yerebakan, Türkiye'de çevre bilincinin temellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atıldığını, Sıfır Atık hareketinin ise Emine Erdoğan öncülüğünde yayıldığını söyleyerek kendilerine teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Sıfır Atık Vakfı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve UM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na "Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler" konulu panele katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Sıfır Atık Vakfı...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği