Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda önemli mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve UM-Habitat işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu.

Forumda "Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler" konulu panelde yer alan Yerebakan, çevre ve sağlık politikalarının ayrılmaz olduğunu vurguladı.

"Bir ülkede çevre politikası yoksa sağlık politikası da sürdürülebilir olamaz." dedi ve ekledi: "Toprak ne kadar temizse bağışıklık o kadar güçlü, hava ne kadar berraksa sinir sistemi o kadar dayanıklıdır."

Yerebakan atığı sadece fiziksel artıklar olarak değil, toplumun iç dengesinin bozulduğunu gösteren bir uyarı olarak tanımladı. "Atık, kulağa basit bir kelime gibi geliyor... Oysa atık, bir toplumun iç dengesinin bozulduğunu fısıldayan sessiz bir işarettir," ifadelerini kullandı.

Şehirlerde biriken atığın insanlarda da biriktiğini belirten Yerebakan, "Bir kentin atıklarını temizlediğinizde yalnız sokaklar değil, zihinler de ferahlar ama esas olan, o atıkların oluşmasını engellemektir." diye konuştu.

Yerebakan: "Hava kirlenince bedenin ritmi bozulur, denizler plastikle dolunca, mikroplastikler doğmamış bebeklerin plasentalarına kadar ulaşır. Toprak toksikleştiğinde sadece ağaçlar değil, insanın direnci de düşer. Toksik çevre, toksik ruh hali üretir."

Koruyucu hekimlik ve davranış değişimi

Yerebakan, koruyucu hekimlik ilkesiyle çevre politikalarının benzerlik gösterdiğini; kirlenmeyi sonrası müdahaleler yerine üretim aşamasında önlemenin önemini vurguladı. "Dere kirlendikten sonra filtre takmanın ameliyat anlamına geldiğini, asıl olanın üretim aşamasında kirlenmeyi önlemek olduğunu" söyledi.

"Gerçek dönüşüm davranışla başlar." ifadelerini kullanan Yerebakan, yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ama asıl dönüşümün alışkanlıklar yoluyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Sıfır atık: Kolektif arınma ve toplumsal berraklaşma

Gereksiz üretim, aşırı tüketim ve plansızlığın şehirlerin metabolizmasını bozduğunu belirten Yerebakan, sıfır atık politikasını "kolektif arınma protokolü" ve toplumsal berraklaşma süreci olarak nitelendirdi. "Çöpü azaltmak, fazlalığı geride bırakmak, bir toplumun kolektif şifalanma adımıdır." diye konuştu.

Yerebakan, Türkiye'de çevre bilincinin temellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atıldığını, Sıfır Atık hareketinin ise Emine Erdoğan öncülüğünde yayıldığını söyleyerek kendilerine teşekkür etti.

