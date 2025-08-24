Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'

Bakan Yerlikaya'dan mektuba ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği ve Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyetin Gazze'deki insani kriz için de gösterilmesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerlikaya, mektubun Gazze'deki insani krize dikkat çektiğini belirterek "Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda mektubun tüm insanlığa yazıldığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor. Çünkü 'kahkahaları susturulan çocuklar' var Gazze'de… Oyuncakları enkaz altında kalan, annesiz kalan, çocuklukları elinden alınan masum çocuklar var. Nerede yaşarsa yaşasın, nerede doğarsa doğsun, bir çocuğun döktüğü gözyaşı dünyanın utancıdır. Sayın Hanımefendi tarihi bir çağrıda bulunmuştur. Ve tarih, zulüm karşısında susanları değil, zalimlerin karşısında dimdik duranları yazar."