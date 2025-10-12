Yeşilay'ın Bağımsızlığın Rengi Çocuk Müzikali Rami Kütüphanesi'nde

Yeşilay'ın Bağımsızlığın Rengi müzikali Rami Kütüphanesi'nde ilk gösterimini yaptı; atölyelerle 5-10 yaş çocuklara bağımlılık ve denge mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 12:42
Yeşilay tarafından çocuklarda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan Bağımsızlığın Rengi adlı çocuk müzikali, Rami Kütüphanesi'nde ilk gösterimini gerçekleştirdi. Etkinlik, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sundu.

Etkinlik ve atölyeler

Gösteri kapsamında düzenlenen atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar, bağımlılık konusunda bilinçlenme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar, katılımcılara düşünmeyi teşvik eden ve yaratıcılığı destekleyen deneyimler sundu.

Çocukların katıldığı Merak Meyvesi düşünce atölyesinde, müzikale özel hazırlanan sorulara verilen yanıtlar ilham ağacının dallarına asıldı. Denge Kalbi atölyesinde çocuklar kendi kalplerini tasarlayarak müzikalin 'dengeyi bulma ve kalbe dokunma' temasını pekiştirdi.

UçKarpuz3000 bilim atölyesinde ise Yeşilay'ın muzip karakteri Efenin hayalinden yola çıkarak karpuz tasarımlı, hidrodinamik etkiyle uçan helikopterler tasarlandı; etkinlikte yaratıcılık ve bilimsel merak ön plana çıktı.

Sahne ve karakterler

Sahnede çocukların sevgiyle karşıladığı arkadaşları Yeşilcan, Ece ve Efe, müzikal boyunca bağımsızlık temasını eğlenceli ve öğretici bir dille işledi. Karakterler aracılığıyla verilen mesajlar, çocukların günlük hayatlarındaki davranışlarıyla ilişkilendirilebilecek şekilde sunuldu.

Amaç ve hedef kitle

Yeşilay Çocuk Müzikali ile minik izleyicilerin dijital bağımlılık, arkadaşlık ve hayal gücü konularında farkındalık kazanmaları ve gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğrenmeleri amaçlanıyor. Müzikal, çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı hedefleyerek 5-10 yaş arası çocuk grubuna hitap ediyor.

Rami Kütüphanesi'ndeki tanıtım gösterimi, çocuklara yönelik mesajların sahne sanatları aracılığıyla etkili biçimde iletilebileceğini gösterdi ve benzer etkinliklerin önemini vurguladı.

