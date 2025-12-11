Yeşilburç'ta Modern Yol Atağı: Niğde'de 300 km Satıh, 70 km Sıcak Asfalt

Yeşilburç'ta modern yol çalışmaları sürüyor

Niğde Valisi Cahit Çelik yerinde inceledi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım ve altyapı çalışmalarını Yeşilburç köyünde yerinde inceledi.

İncelemelerde Vali Çelik, 2025 yılı içerisinde köy yollarında kapsamlı asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti ve şöyle konuştu: "2025 yılı içerisinde yaklaşık 300 kilometre satıh asfalt, yaklaşık 70 kilometre ise sıcak asfalt yaptık. Aynı zamanda tamamlanmak üzere olan beton santralimiz var. Allah nasip ederse 2026 yılında da artık oradaki betonu da alıp, inşallah köylerimizin içlerinde daha dar olan yerlere de beton asfaltı yapmayı düşünüyoruz".

Vali Çelik, Niğde merkeze yakın, tarihi ve turistik kimliğiyle bilinen Yeşilburç köyünde yapılan çalışmalarda yolun genişletildiğini, köy merkezine giden güzergahta bisiklet ve yürüyüş yolu oluşturulduğunu ifade etti. Ayrıca yol üzerinde aydınlatma çalışmalarının da tamamlanacağı bildirildi.

Yolda dolgu ve zemin güçlendirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, yolun karayolları standartlarında geniş ve güvenli bir yapıya kavuşturulacağı kaydedildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeni asfaltıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

