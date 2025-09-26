Yılmaz'dan Erdoğan-Trump görüşmesine övgü: "Küresel Lider Erdoğan"

Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump görüşmesini "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle övdü; görüşmeye ait fotoğraflar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 01:27
Yılmaz'dan Erdoğan-Trump görüşmesine övgü: "Küresel Lider Erdoğan"

Yılmaz'dan Erdoğan-Trump görüşmesine övgü: "Küresel Lider Erdoğan"

NSosyal paylaşımı ve fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vizyonu ve kararlılığıyla, küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyaz Saray'da ABD...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vizyonu ve kararlılığıyla, küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
2
Fidan: Erdoğan-Trump Washington Zirvesi 'Son Derece Verimli ve Başarılı'
3
ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump Görüşmesi "Destansı"
4
Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi
7
İzmir Gaziemir'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim