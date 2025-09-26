Yılmaz'dan Erdoğan-Trump görüşmesine övgü: "Küresel Lider Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vizyonu ve kararlılığıyla, küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

