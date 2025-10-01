YÖK: Başarılı Öğrenciler 3 Yılda Üniversiteyi Bitirebilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklıyor

UĞRAHAN AYHAN/ŞEYMA GÜVEN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

YÖK, Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı yarın kamuoyuna açıklayacak.

Yol haritasında öne çıkan başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili tartışmaların sürdüğünü belirtti. Yükseköğretim alanında başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarını arzu ettiklerini ve bunun için çalışmalar başlatacaklarını aktardı.

Özvar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim." Ayrıca, "Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde düzenlemenin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Özvar, mesleki eğitim çalışmalarına da değindi. İstihdam piyasalarının üniversite mezunlarından uygulama ve tecrübe beklediğini vurguladı ve meslek yüksekokullarına yönelik reformların son 1-1,5 yılda başlatıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda meslek programlarına ağırlık verecek yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen Özvar, "Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

Staj ve uygulamalı eğitimle ilgili olarak ilgili bakanlıklarla çalışmalara başlandığını ifade eden Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan protokolün meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğini belirtti. "Meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak" hedefini vurgulayan Özvar, staj konusunda da yeni düzenlemeler yapılacağını aktardı.

Özvar, son olarak, "Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır." diyerek, bu adımların iş gücü piyasalarının ara eleman beklentilerini karşılamaya katkı sağlayacağını ifade etti.