YÖK Başkanı Özvar: Türk Yükseköğretimi Yapay Zeka Çağında Etik Standartlarla Örnek Olacak

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen "ANKOSLink 2025 Uluslararası Konferansı", "Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dijitalleşme ve yapay zekanın eğitimde uygulanabilir bir model sunduğunu belirterek, toplumun bu değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında yalnızca bir kullanıcı olmanın ötesinde, etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir", diyen Özvar, bu yönelim çerçevesinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Yasal düzenlemeler ve açık bilim yaklaşımı

Özvar, bilgiye erişim ve paylaşımın önemine dikkat çekerek, yenilikleri insanın hizmetine sunma ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne bilimsel, etik ve sürdürülebilir bir yön kazandırmanın YÖK'ün önceliği olduğunu söyledi. Konuşmasında "Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemeler en kısa sürede yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

Özvar, dijital çağın kütüphaneleri bilgi depolarından bilgi işleyen, yorumlayan ve anlamlandıran dinamik merkezlere dönüştürdüğünü belirtti. Kütüphane 5.0 kavramının bilgiyle insan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımladığını vurgulayarak, dijitalleşmenin insani değerlerle uyumlu hale getirilmesinin, güven ve etik sorumlulukla buluşmasının önemine işaret etti.

Ayrıca Özvar, yapay zeka, bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini yalnızca eğitimsel bir hedef değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracak stratejik bir vizyon olarak gördüklerini belirtti. Bilginin paylaşıldıkça arttığını, saklandıkça ise risk oluşturduğunu söyleyerek açık bilim politikalarını benimsemenin nedeninin buna dayandığını açıkladı.

Etik, denetlenebilir ve şeffaf yönetişim hedefi

YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın yükseköğretimde kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetişim çerçevesi oluşturulacağını ifade etti. Bu çerçevenin sadece üretken yapay zekanın tez, makale ve bilimsel çalışmalarda nasıl kullanılacağını değil; aynı zamanda veri güvenliği, kaynak doğrulama, intihal önleme, şeffaf raporlama ve etik sorumluluk gibi konularda da somut standartlar getireceğini belirtti.

"Amacımız yapay zekayı sınırlandırmak değil", diyen Özvar, yapay zekayı akademik emeği, etik değerleri ve bilginin itibarını koruyacak şekilde yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu bağlamda üniversite etik kurullarının yapay zekanın etik kullanımı konusunda etkinleştirilmesi, öğretim elemanları ve öğrenciler için farkındalık ve eğitim programlarının uygulanması ile araştırma süreçlerinde etik denetim ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Özvar, bu adımlarla Türk yükseköğretim sisteminin yapay zeka çağında sadece bir kullanıcı olmanın ötesine geçerek etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma ulaşacağını vurguladı.

