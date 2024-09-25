YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar'dan Önemli Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bakü'de yer alan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni ziyaret etti. Özvar, burada yaptığı açıklamada, üniversitenin her iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliklerini geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Üniversitenin Hedefleri

Özvar, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, iki ülke arasında üniversite, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, üniversitenin dünya standartlarında laboratuvar ve sınıflar ile donatıldığını belirterek, gelecekteki öğrenci sayısında artış beklediklerini kaydetti.

Geleceğe Yatırım

Öğrencilerin ve akademisyenlerin heyecanla eğitim öğretime başladığını dile getiren Özvar, "Burada yetişen öğrenciler, hem Azerbaycan'a hem de Türk dünyasına hizmet edecekler." dedi. Türkiye'den üç üniversitenin programlarının uygulanacağı bilgisini veren YÖK Başkanı, hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin ana programlarına devam edeceklerini vurguladı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen bir kurum olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür projelerin hayata geçirilmesinde her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortak iradesinin önemli olduğunu vurguladı.

Mütevelli Heyeti Toplantısı

Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti toplantısına katıldı. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu ve diğer eğitim kurumlarının temsilcileri, ortak projelerin geliştirilmesi için stratejiler üzerinde tartıştılar.