YÖK'ten üniversitelere çağrı: 2025-2026 açılışlarında Gazze gündemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere 2025-2026 akademik yılı açılış törenleri ve derslerinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündeme alınması yönünde resmi yazı gönderdi.

Yazının vurguladıkları

Kurul tarafından üniversitelere iletilen yazıda, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, "Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir." ifadesine yer verildi.

YÖK, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim yılı açılış töreni ve açılış derslerinde bu konuyu gündeme almanın insani ve vicdani görev olduğunu vurgulayarak, konuya yönelik hassasiyet gösterilmesini talep etti.