YÖK'ten Üniversitelere Çağrı: 2025-2026 Açılışlarında Gazze Gündemi

YÖK, üniversitelere 2025-2026 akademik yılı açılış törenleri ve derslerinde Gazze'deki insan hakları ihlallerinin gündeme alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:56
YÖK'ten Üniversitelere Çağrı: 2025-2026 Açılışlarında Gazze Gündemi

YÖK'ten üniversitelere çağrı: 2025-2026 açılışlarında Gazze gündemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere 2025-2026 akademik yılı açılış törenleri ve derslerinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündeme alınması yönünde resmi yazı gönderdi.

Yazının vurguladıkları

Kurul tarafından üniversitelere iletilen yazıda, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, "Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir." ifadesine yer verildi.

YÖK, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim yılı açılış töreni ve açılış derslerinde bu konuyu gündeme almanın insani ve vicdani görev olduğunu vurgulayarak, konuya yönelik hassasiyet gösterilmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST 2025'te
2
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Batı Şeria'da Gönüllü 'Gece Nöbeti' Sincil'i Korumaya Çalışıyor
4
Somali'de Kimlik Zorunluluğu: Kayıt Yaptırmayanlar Vatandaş Sayılmayacak
5
Orman Genel Müdürü Karacabey: Köyceğiz ve Alanya yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde Gaziler ve Şehit Ailelerine Tekne Turu
7
Samsun'da TCSG-Dost Ziyarete Açıldı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek