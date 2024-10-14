DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,38 0,39%
ALTIN
2.918,34 0,34%
BITCOIN
2.251.228,06 -4,82%

Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni

Dr. Sadık Battal, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde kılınacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:04
Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni

Yönetmen ve Yazar Dr. Sadık Battal Vefat Etti

Tekirdağ'da bulunan Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı olan yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Rahatsızlanma ve Hastane Süreci

Dr. Battal, geçirdiği rahatsızlık sonrası İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni, öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak. Ardından, Manisa Akhisar'daki aile mezarlığında defnedilecektir.

Eğitim ve Kariyer

Dr. Battal, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı; doktorasını ise 2003 yılında aynı üniversitede gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev aldı.

Yayınları ve Belgeselleri

2006’da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını yayımlayan Battal, "Yavuz Turgul'un Dünyası" belgeseli ile festivallerde yer aldı. Ayrıca Ülke TV’de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adındaki belgeseliyle dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni
2
İstanbul Valisi Davut Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na Tepki
3
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa ve Orta Doğu Açıklamaları
5
T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonuna Üye Oldu
6
Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için Güvenli Bölge Talebi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te ve Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor