Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni

Yönetmen ve Yazar Dr. Sadık Battal Vefat Etti

Tekirdağ'da bulunan Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı olan yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Rahatsızlanma ve Hastane Süreci

Dr. Battal, geçirdiği rahatsızlık sonrası İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni, öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak. Ardından, Manisa Akhisar'daki aile mezarlığında defnedilecektir.

Eğitim ve Kariyer

Dr. Battal, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı; doktorasını ise 2003 yılında aynı üniversitede gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev aldı.

Yayınları ve Belgeselleri

2006’da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını yayımlayan Battal, "Yavuz Turgul'un Dünyası" belgeseli ile festivallerde yer aldı. Ayrıca Ülke TV’de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adındaki belgeseliyle dikkat çekti.