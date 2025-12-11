DOLAR
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:10
Yenice Yortan'da modern ve güvenli konut hedefleniyor

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 4 blok olarak inşa edilecek 64 konutluk projenin temeli atıldı.

Temel atma çalışmalarıyla birlikte TOKİ’nin bölgede planlanan konut üretim süreci resmen başladı. Projenin etaplar halinde ilerlemesi öngörülüyor ve tamamlandığında bölgenin konut ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, törende yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha güvenli, modern ve kaliteli yaşam alanlarına kavuşması adına hayata geçirilen 64 konutluk TOKİ projemizin temeli atıldı. Başta AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tiryaki, çalışmaların hızlı ilerlemesi için gerekli tüm takipleri sürdüreceklerini ve konutları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Temel atma töreninin ardından yüklenici firma saha çalışmalarına başladı; projenin tamamlanmasıyla Yortan ve çevresinin konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması bekleniyor.

