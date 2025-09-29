Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:25
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Çekerek-Sorgun kara yolu İsaklı köyü mevkisinde gerçekleşti. C.D. (50) yönetimindeki 38 AGG 416 plakalı hafif ticari araç ile B.A. (19) idaresindeki 06 RJ 434 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada D.A. (41) yaşamını yitirdi. Sürücüler ile birlikte M.A.K. yaralandı. İlk müdahaleler sonrası yaralılar Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan B.A. ve M.A.K., ileri tetkik ve tedavi için Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

