Yozgat Sarıkaya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç.'yi JASAT operasyonuyla yakaladı; kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:55
Jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

