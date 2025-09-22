Yozgat Sarıkaya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı
Jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.