Yozgat Şefaatli'de İzinsiz Kazıya Suçüstü: 4 Gözaltı

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak kazı yapıldığı belirlenen Türüdüler köyü mevkisine gitti ve kazı yaptıkları sırada M.Y, D.M.H, M.Y. ve M.Ü'yü suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Soruşturma

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

