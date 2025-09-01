DOLAR
Yozgat Şefaatli'de İzinsiz Kazıya Suçüstü: 4 Gözaltı

Yozgat Şefaatli'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından kazı sırasında suçüstü yakalandı; alanda kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:31
Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak kazı yapıldığı belirlenen Türüdüler köyü mevkisine gitti ve kazı yaptıkları sırada M.Y, D.M.H, M.Y. ve M.Ü'yü suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Soruşturma

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

