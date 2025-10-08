YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. Uluslararası Seçim Forumu için bulunduğu Minsk'te Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesi'ndeki Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 14:04
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

2. Uluslararası Seçim Forumu için gittiği Minsk'te üniversite temasları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 2. Uluslararası Seçim Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Belarus’un başkenti Minsk'te çeşitli temaslarda bulundu.

Yener, Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yönetimi ile bir araya geldi. Rektör Natalya Lapteva ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından üniversite bünyesindeki Türk Dili ve Kültürü Merkezini inceledi.

Ziyaret kapsamında Yener, merkezin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve üniversitede Türkçe dersi veren öğretmenlerle bir araya geldi.

Yener'e, YSK üyeleri Serdar Mutta ve Mahmut Akgün ile Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık eşlik etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (sol 2), 2. Uluslararası Seçim Forumu’na katılmak...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (sol 2), 2. Uluslararası Seçim Forumu’na katılmak üzere geldiği Belarus'un başkenti Minsk’te Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde Türk Dili ve Kültürü Merkezi’ni ziyaret ederek Rektör Natalya Lapteva (sağ 3) ile bir araya geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (sol 2), 2. Uluslararası Seçim Forumu’na katılmak...

