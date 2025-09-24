YSK Başkanı Yener: CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi Durdurulamaz

YSK Başkanı Yener, CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresinin durdurulamayacağını ve kongrenin devamına karar verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:26
YSK kararı açıklandı

YSK Başkanı Yener, yaptığı açıklamada CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi ile ilgili yürütülen tartışmaya noktayı koydu.

"(CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi) Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresinin devamına karar verilmiştir"

Yener, alınan kararın kongre sürecinin devamını öngördüğünü belirterek, mevcut takvimin işletilmeye devam edeceğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

