YSK Başkanı Yener: “Sandıkların yüzde 99.99’u açıldı”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, henüz kesinleşemeyen sonuçlara göre, Türkiye genelinde CHP’nin 35, AKP’nin 24, DEM’in 10, MHP’nin 8, YRP’nin 2, BBP’nin 1, İYİ Parti’nin 1 belediye başkanlığı kazanmış olduğunu duyurdu.

İlçelerde ise AKP’nin 324, CHP’nin 302, MHP’nin 110, YRP’nin ise 37 ilçe kazandığı da ifade edildi.

YSK Başkanı Yener, büyükşehir belediyelerindeki son durumu da açıkladı. Yener’in açıklamasına göre, kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediyesinin 14’ünü CHP, 12’sini ise AKP kazandı. Ayrıca DEM’in 4 büyükşehir belediyesini, YRP’nin de 1 büyükşehir belediyesi kazanmış olduğu belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki katılım oranının ise yüzde 78.11 olduğunu açıkladı.