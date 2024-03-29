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YSK Başkanı Yener: “Seçimlere hazırız”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlere yönelik olan tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklayarak, 31 Mart Yerel Seçimlerine hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:21
YSK Başkanı Yener: “Seçimlere hazırız”

31 mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere 48 saatten daha az bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçime dair son hazırlıkların da bittiğini ve an itibari ile seçimelre hazır olduklarını açıkladı.

“Gerekli tedbirleri aldık”

YSK Başkanı Yener, geçen yerel seçimlerd, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşananları hatırlatan gazetecilere “il ve ilçelerle birlikte tüm ülkede seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için tüm tedbirleri aldık” şeklinde yanıt verdi.

Oy sayım ve döküm işlemleri iftar saatinde devam edecek

YSK Başkanı Yener’e gelen sorulardan birisi de iftar saati ile oy sayma işlemlerinin denk gelmesi oldu. Yener, “oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiği” ifadesini vurgulayarak, oruçlu görevlilerin de mağdur edilmeyeceğini ama işlemlerin aralıksız bir şekilde yapılacağını belirtti.

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