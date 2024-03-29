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YSK'nın belirlediği siyasi reklam yasakları başlıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği siyasi reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 20:43
YSK'nın belirlediği siyasi reklam yasakları başlıyor

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği siyasi reklam yasaklarına dikkat çekti. Bu yasağın bugün gece yarısı itibarıyla başlayacağını hatırlatan Şahin, seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Medya Kuruluşlarına Hatırlatma: Siyasi Propaganda Faaliyetlerine Sınır

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara da belirli bir süre sınırı olduğunu hatırlattı. Seçime katılan siyasi partiler ve adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerinin yayınlanması konusunda da belirlenen saat sınırlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

YSK Kararlarına Uyum Önemli: Siyasi Reklam Yasakları Başladı

Değerli yayıncı dostlarını YSK'nın kararlarına uymaları konusunda uyararak, siyasi reklam yasaklarının başladığını hatırlatan Şahin, seçim sürecinde kurallara uyumun önemine vurgu yaptı. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bu süreçte özenli davranarak siyasi propaganda faaliyetlerini sınırlar içinde tutmaları gerektiğini önemle belirtti.

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