YTB ile Türk Dünyası'nın Gençleri TEKNOFEST'te Buluştu

YTB Destekli Genç Mühendisler TEKNOFEST'te Buluştu

Yurt dışında eğitim gören genç mühendisler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) sağladığı destekle TEKNOFEST'te bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu çerçevesinde, üye devletlerin diasporalarından gelen gençler festivalde buluştu.

YTB'nin TEKNOFEST Tarafından Sunulan Fırsatlar

YTB'nin 2018 yılından bu yana yürüttüğü projeler kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının TEKNOFEST'te yer alması sağlanıyor. Adana'da düzenlenen bu yılki etkinlikte, 25 genç, Türk diasporası mensubu 30 mühendis ile bir araya geldi.

Eren: "Amacımız Diasporadaki Gençleri Desteklemek"

YTB Başkanı Abdullah Eren, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her yıl Avrupa'da büyüyen ve mühendislik okuyan bu gençleri TEKNOFEST'e getiriyoruz. Türkiye'nin teknoloji hamlesine tanıklık etmeleri için buradayız," dedi. Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile Türkiye'de yaşayanları ayırmadıklarını vurguladı.

Teknolojideki İlerlemeler ve Gelecek Vizyonu

TEKNOFEST, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olma niteliğini koruyor. Eren, Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanındaki gelişmelerini gençlere gösterdi. "Yurt dışında yaşayan insanlarımız bu heyecana ortak olsun istiyoruz. 2018'den itibaren onların da bu alana katılmasını sağlıyoruz," dedi.

Gelecek İlişkileri Güçlendirme

Bundan sonraki süreçte YTB, diaspora gençlerini kendi kökleriyle bir araya getirme hedefinde olduğunu ifade eden Eren, genç mühendislerin festivalde tanışmasının ilerleyen dönemler için önemli bir adım olduğunu belirtti. Program sonunda Eren, TEKNOFEST alanını gençlerle birlikte gezdi.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST’e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.