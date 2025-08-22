Yücel Çakmaklı Zincirlikuyu'da Anıldı: Milli Sinema Öncüsüne Vefa

Vefatının 16. yılında anma töreni düzenlendi

Filmleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandıran ve milli sinema akımına öncülük eden yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı, vefatının 16. yılında anıldı.

Anma töreni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Sinema Derneği tarafından, Çakmaklı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.

Programda konuşan Uluslararası Sinema Derneği Başkanı ve yapımcı, yönetmen Nazif Tunç, Çakmaklı'nın zor zamanlarda Türk sinemasına yeni bir yol açtığını vurguladı. Tunç, "Zor zamanda diyorum, neredeyse sinemanın inkarcı, münkir bir sanat olduğu dönemde, sinemayı irfanı, manevi anlamda terbiye etmek, perdeyi hakikati bulma kapısı yapma yolunda büyük mücadeleler verdi." dedi.

Tunç, Çakmaklı'nın samimi duygularla tek başına açtığı yolda yürüdüğünü belirterek, "Allah ona bütün hayal ettiklerini gerçekleştirme fırsatı verdi. Bugün geriye baktığımızda Yücel Çakmaklı, 'Küçük Ağa', '4. Murat', 'Kanayan Yara Bosna' dahil, 'Birleşen Yollar', 'Zehra', 'Çile', 'Oğlum Osman', 'Kızım Ayşe' gibi daha bir sürü dizi ve filmle o kadar büyük işler yapmış ki Yücel abinin sevap hanesinde dağ gibi duruyorlar." diye konuştu.

Sinema yazarı İhsan Kabil da Çakmaklı'nın Türk sinemasında bir çığır açtığını belirterek, "Bizim milli değerlerimizi sinemaya taşıdı. İlk defa değerlerimizi cesurca sinemada dile getirdi ve bunu samimiyetle ortaya koydu. Bu çok önemli bir şey. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah gençler, onun açtığı yoldan aynı kararlılıkla devam eder." ifadelerini kullandı.

Yönetmen ve senarist Mesut Uçakan ise Çakmaklı adına dua ederek, "Yücel Çakmaklı sinemada ilk defa baş aşağı çevrilmiş bir cemiyeti tekrar ayakları üzerine oturtabilmek için çarpıtılmış bir tarihle, çarpılmış bir toplumu tekrar Allah rızasına dönüştürebilmek için mücadele verdi. Açtığı yolda yeni nesillere yeni bir kapı araladı." dedi.