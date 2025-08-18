Yüksek sıcaklıklar tarımı vurdu: Verim kaybı ve göllerde su düşüşü

YETER ADA ŞEKO - Türkiye'de yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar, bazı tarım ürünlerinde verim düşüşüne ve göllerde belirgin su kayıplarına neden oldu. AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığı 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştı. Bu değer, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlardan uyarı: Tarımsal verim ve orman yangınları

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, iklim değişikliğinin orman yangınları ile tarımsal faaliyetlerin sekteye uğraması gibi etkileri olduğunu belirtti. Ünal, üretim sezonunun temmuz ayında çiftçiler için zor geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yüksek sıcaklıklar İç Anadolu Bölgesi'nde hububat açısından verim sıkıntısına neden oldu. Aşırı sıcak ve rüzgar etkisiyle hububatta tanede verim kaybı meydana geldi. Yine nohut ve mercimek tarımında her geçen sene belirgin bir kayıp da tarafımızca tespit edilmiştir."

Ünal, olumsuz etkileri azaltmak için alınması gereken tedbirlere dikkat çekti: "Öncelikle bitki beslemeyi doğru yapmalı, analize dayalı gübreleme programlarını teşvik etmeliyiz. Yeterli beslenemeyen bitki zor şartlarda hayatını devam ettirmekte zorlanır. Kuraklığa dayalı geliştirilen çeşitleri kullanmak ve sertifikalı tohumluk uygulamak göreceğimiz zararları minimuma indirmekte yardımcı olabilir. Ülke genelinde basınçlı sulama sistemlerine geçiş yapmamız da elzemdir. Alacağımız küçük önlemlerle yaptığımız faaliyetleri minimum zararla kurtarma şansımız var."

Ayrıca Ünal, pazardaki fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek, "Üreticinin malını ucuza alıp tüketiciye pahalıya ulaştıran komisyonculara önlem alınması gerektiğini" vurguladı.

Rekolte kayıpları ve iç su kaynaklarındaki azalma

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise son dönemdeki sıcaklıkların özellikle Çukurova'daki narenciye üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Kurnaz, ilk baharda yaşanan zirai donun etkisinin sürdüğünü ifade ederek "bu sene buğdaydan narenciyeye, fındıktan zeytine kadar çoğu üründe %30-40 rekolte düşüşü beklendiğini" aktardı.

Kurnaz, orman yangınlarının çıkmasında en büyük faktörün insan faaliyetleri olduğunu hatırlatarak, "Kışın yaptığımız hatalar orman yangınına yol açmaz ama bu mevsimde yaptıklarımız orman yangınlarına neden olur. Havanın son derece kurak ve sıcak olması bu hataların yangınlara dönüşmesini kolaylaştırır." dedi.

Kuraklığın iç su kaynaklarına etkisine de dikkat çeken Kurnaz, "Kuraklık nedeniyle, özellikle Orta Anadolu, İç Ege ve Marmara'da göller ciddi su kaybı yaşadı. Yağışların azalmasıyla insanların yer altı sularına yönelmesi de bu iç sulardaki azalmaların önemli bir etmeni oldu."

Biyoçeşitlilik ve canlıların yaşamı

Kurnaz, dünyada biyoçeşitliliğin insan faaliyetleri nedeniyle zaten baskı altında olduğunu vurgulayarak, "Buna bir de canlıların normal yaşam koşullarını zorlaştıran ve belki de tamamen değiştiren kuraklık ve yüksek sıcaklıklar eklendiğinde tüm canlıların yaşamlarına devam etmesi son derece zorlaşır. Ülkemizde sadece birkaç kilometrekarelik alanlarda görülen canlı türleri var. Orman yangınları bu tür canlı türlerinin tamamen yok olmasına neden olabilir."