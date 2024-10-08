Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Önemli Açıklamalar

2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin karşılaştığı en büyük sınavın yabancı düşmanlığı olduğunu vurguladı. Özvar, "Biz bu GDO'lu tohumun bu topraklarda yeşermeyeceğine inanıyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Gazze'deki Durum ve Yükseköğretim Kurulu'nun Tutumu

Özvar, Gazze'de yaşanan insani krizin küresel boyutlara ulaşarak soykırıma dönüşmesini eleştirerek, "Gazze'de yok edilmek istenen yalnızca masum halk değil, bütün insanlıktır" dedi. Ayrıca, uluslararası akademisyenlerin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına katılımı konusunda desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin Yükseköğretim Kapasitesindeki Artış

Stanford Üniversitesi'nin raporlarına atıfta bulunan Özvar, Türkiye'nin yapay zeka alanında mezun sayısı bakımından Avrupa'da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özvar, "Son 10 yılda doktora mezunlarının sayısı %173 arttı, bu alanda Türkiye açık ara lider" diye konuştu.

Akreditasyon Şartları ve Yeni Hedefler

Özvar, yükseköğretim sisteminin kalite ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla yeni akreditasyon şartları getirileceğini duyurdu. "Doktora programı açmak için başvuran üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getiriyoruz" dedi.

Uluslararası Öğrenci Sayısında Hedef Büyütme

Türkiye, bu yıl uluslararası öğrenci sayısını 340 bine çıkarmayı hedefliyor. Özvar, "Yakın gelecekte bu sayıyı 500 bine çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tematik Meslek Yüksekokulları ve Yeşil-Beceri İnisiyatifi

Özvar, meslek yüksekokullarına daha fazla ağırlık verileceğini, özellikle siber güvenlik gibi alanlara yönelim olacağını açıkladı. Ayrıca, üniversitelerde dijital ve yeşil becerilerin kazandırılmasına yönelik yeni bir inisiyatif üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Uluslararası Üst Sıralarda Temsil Oranı

Özvar, Türkiye'nin 2023 yılı üniversite sıralamalarındaki ilerlemesi ile uluslararası alanda daha fazla temsil edilme hedefinde olduğunu vurguladı. "2024-2028 yılları için hedefimiz en az 2 üniversitenin ilk 200'e girmesi" dedi.