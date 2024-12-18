Yunanistan'da 2024 Orman Yangınları: 18 Yılın Ortalamasının Üzerinde

Yunanistan'da Orman Yangınları Alarm Veriyor

Yunanistan, 2024 yılı itibarıyla orman yangınlarıyla mücadelede zorlu bir süreç yaşıyor. Yunanistan Meteoroloji Dairesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı Yunanistan Birimi tarafından yayımlanan ortak rapora göre, bu yıl çıkan orman yangınlarının sayısı, 2006-2023 yılları arasındaki ortalamanın yüzde 42 üzerinde belirlendi.

Yangınların Etkilediği Alanlar

Bu yıl yaşanan yangınlar, toplamda 450 bin dönüm alanı etkiledi. Bu rakam, 2004-2023 dönemindeki ortalama 505 bin dönüm alanın hafif altında kaldı. Ancak, koruma altındaki bölgelerden 11’indeki yangınlar toplam 90 bin dönüm alanı olumsuz etkiledi.

En Fazla Etkilenen Bölge

Yangınlardan en çok etkilenen bölge ise 117 bin 610 dönüm ile başkent Atina'nın da dâhil olduğu Atiki oldu. Bu durum, bölgedeki doğal alanların korunması ve kamu güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Can Kaybı ve Olumsuz Sonuçlar

Raporda, bu yıl meydana gelen yangınların sosyal, çevresel ve ekolojik açıdan birçok olumsuz sonuç doğurduğu belirtilerek, 7 kişinin hayatını kaybetmesi dikkat çekti. Yetkililer, yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için daha etkin önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıyor.