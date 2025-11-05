Yunanistan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem: Edirne'de Hissedildi

AFAD verileriyle merkez üssü ve derinlik bilgileri

Yunanistan'da meydana gelen deprem, Edirne ile çevre ilçelerde kısa süreli sarsıntı oluşturdu ve bazı vatandaşlarda endişeye yol açtı.

Tarih ve saat: 5 Kasım 2025, 10.16

Büyüklük: 4,5

Derinlik: 15.29 kilometre

Merkez üssü: Anatoliki Makedonia kai Thrakis (Yunanistan)

Edirne'ye uzaklığı: Enez ilçesine yaklaşık 140 kilometre

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı kısa sürdü; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

