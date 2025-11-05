Yunanistan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem: Edirne'de Hissedildi
AFAD verileriyle merkez üssü ve derinlik bilgileri
Yunanistan'da meydana gelen deprem, Edirne ile çevre ilçelerde kısa süreli sarsıntı oluşturdu ve bazı vatandaşlarda endişeye yol açtı.
Tarih ve saat: 5 Kasım 2025, 10.16
Büyüklük: 4,5
Derinlik: 15.29 kilometre
Merkez üssü: Anatoliki Makedonia kai Thrakis (Yunanistan)
Edirne'ye uzaklığı: Enez ilçesine yaklaşık 140 kilometre
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı kısa sürdü; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
