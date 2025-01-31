Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Turda Sonuç Yok, Üçüncü Tura Geçildi

Yunanistan Parlamentosu İkinci Turda Cumhurbaşkanını Belirleyemedi

Yunanistan Parlamentosunda yapılan ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde adaylar, arzulanan oya ulaşamayarak, seçimlerin üçüncü tura kalmasına neden oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun görev süresi mart ayında sona erecek.

Seçime Katılan Adaylar ve Oy Dağılımı

Seçimde iktidar partisi Yeni Demokrasinin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku yarıştı. Toplamda 300 sandalyeli meclisten, 297 milletvekili oy kullandı.

Tasulas 160 oy alarak birinci sırayı elde ederken, Kaçeli 40, Yaniçis 34 ve Kiryaku ise 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı 52 olarak kaydedildi. Ancak, hiçbir adayın cumhurbaşkanlığı için gerekli 200 oya ulaşamaması nedeniyle seçim üçüncü tura taşındı.

Üçüncü Tur Seçimin Tarihi ve Gereklilikler

Yunanistan Anayasa'sına göre, üçüncü tur seçim 6 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Anayasa kapsamında, ikinci turda yeterli oy alınamadığında parlamento üçüncü seçimi yapma hakkına sahip. Üçüncü turda, gerekli oy sayısı ise 180'e düşmektedir.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına en az bir ay kala, 5 yıllık görev süresi için seçilmektedir. Bir kişi en fazla iki dönem bu görevi üstlenebilir. Adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekmektedir. Bu oy oranına ulaşılamadığında, seçim beş gün içinde yeniden yapılmaktadır. Üçüncü turda da bir aday cumhurbaşkanı seçilemezse, 5 gün sonra yapılacak seçimde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday, cumhurbaşkanı olmaktadır.