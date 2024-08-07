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Yunanistan'da Yangın Riski Uyarısı

Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında yüksek yangın riski nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:26
Yunanistan'da Yangın Riski Uyarısı

Yunanistan'da Orman Yangını Riski

Yunanistan'da bugün, Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında orman yangını riski yüksek olarak değerlendirildi. Ülkenin İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması için ilgili kuruluşlara talimat verdi.

Önemli Uyarılar

Devletin yaptığı açıklamada, yerel halkın olası yangın riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kurumuş otların yakılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Bakanın Açıklamaları

Vasilis Kikilyas, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı, son günlerde Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde yaşanan orman yangınları hakkında konuşarak, gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

Bu durum, Yunanistan'daki orman yangınları tehlikesinin ciddiyetine dikkat çekmektedir.

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