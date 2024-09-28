Yunanistan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi

Yunanistan Yeni Sol Partisi'nden Açıklama

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanı Aleksis Haritsis, Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İsrail’e acilen silah ambargosu ve ekonomik ile diplomatik yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Çatışmalar ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Haritsis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’da ikinci bir cephe açmayı ve İran ile savaş başlatmayı hedeflediğini ifade ederek, bunun bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleyeceği konusunda uyardı.

Ambargo ve Yaptırımlar Çağrısı

"Orta Doğu'daki yıkıma son vermek için şimdi İsrail’e karşı ambargo ve yaptırımlar uygulanmalıdır," diyen Haritsis, Yunan hükümetinin İsrail ile olan işbirliğini durdurmasını ve Avrupa düzeyinde barış girişimlerine öncülük etmesini talep etti.

Yunanistan'ın Sorumluluğu

Haritsis, Yunanistan’ın Orta Doğu’daki çatışmalardan en fazla etkilenen Avrupa Birliği ülkesi olarak sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Barış Çağrısı

Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasına da değinen Haritsis, liderinin sivillere yönelik saldırılarını haklı göstermeye çalıştığını ve Filistin halkını görmezden geldiğini ifade etti.

Haritsis ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail’in aşırı sağcı hükümetine verdiği desteğin bölgede saldırı ve şiddeti artırdığını belirtti. "Barış meselesi, halkların sorunudur. Savaş ve işgale karşı sesimizi yükseltmeli, insanlığımızı savunmalıyız," diyerek uluslararası topluma barış çağrısında bulundu.