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Yunanistan ve Türkiye arasında beklenen zirve görüşmesi: Samimi bir buluşma bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmenin detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 21:16
Yunanistan ve Türkiye arasında beklenen zirve görüşmesi: Samimi bir buluşma bekleniyor

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ziyareti öncesinde, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SKAI FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerapetritis, Türk ve Yunan liderler arasındaki buluşmanın dramatize edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Miçotakis'in Türkiye ziyaretine ilişkin tartışmaları yanıtlayan Yerapetritis, Türk ve Yunan liderler arasındaki görüşmelerin diğer ülke liderlerinin ikili görüşmeleri gibi normal değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Buluşup, konuşup, krizleri bertaraf edip, sonraki adımları atmamız önemli" diyen Yerapetritis, bu görüşmelerin rutin siyasi diyaloglar olduğunu belirtti.

Ayrıca, Kariye Camii'nin ibadete açılması kararının Türkiye ziyaretini ertelemesi gerektiği yönündeki Yunanistan'daki bazı yorumları da değerlendiren Yerapetritis, hükümetin böyle bir ihtimali hiç düşünmediğini kaydetti.

Yerapetritis, Türk-Yunan ilişkilerinde her iki ülkenin de temel tezlerinin değişmesine yönelik bir beklenti bulunmadığını belirterek, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir" dedi.

Türkiye ziyaretinin yanı sıra Yunanistan ve Türkiye arasında NATO Zirvesi kapsamında da önemli bir buluşma gerçekleşecek. Yerapetritis, bu görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.

Ayrıca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Yunanistan ziyareti öncesinde yaşanan siyasi gelişmeler de Yunanistan'da dikkatle takip ediliyor. Arnavutluk'ta yaşanan siyasi olaylar ve Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeler, bölgedeki siyasi dinamikleri etkilemeye devam ediyor.

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