Yunusemre Belediyesi'nde Memurlar İki Gün İş Bıraktı

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nde çalışan memurlar, 7-8 Ağustos tarihlerinde iki günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek haklarını savundu. Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi olan memurlar, sosyal denge tazminatının ödenmemesi, farklı birimlerde görevlendirme yapılması ve performans denetimlerinin yabancı şirketlere yaptırılması gibi sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını duyurdular.

Belediye hizmet binası önünde bir araya gelen memurlar, pankart ve dövizlerle protesto düzenleyerek taleplerini dile getirdi. Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş, burada yaptığı açıklamada, kamu emekçilerinin haklarını korumakta kararlı olduklarını belirterek, "Her türlü hukuki, demokratik ve meşru mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadesini kullandı.

Toptaş, belediyelerin kişisel tercih ve keyfiyetle değil, hukuk ve liyakat ilkeleriyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir belediye başkan yardımcısının kişisel tavırları yüzünden yüzlerce kamu görevlisinin aylardır mağdur edilmesi, idarenin görevini kötüye kullanmasıdır. Belediyede tarafsızlık ilkesi ayaklar altında" diye konuştu.

Toptaş ayrıca, belediyedeki memurların işçi statüsünde görülmesinin sona ermesi gerektiğini belirtti. Kendisi, "Devlet memurları işçi statüsünde görülmekten vazgeçilmeli, anayasal ve yasal hak ve statüleri korunmalıdır" dedi. Ayrıca sözleşme metinlerine hukuka aykırı maddeler eklenmemesi gerektiğinin altını çizen Toptaş, belediye başkanı ve yardımcılarını ayrımcı tutumlarından vazgeçmeye çağırdı. Toptaş, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde sendikal tercih farkı gözetmeksizin sosyal denge sözleşmesinin derhal imzalanması gerektiğini ifade etti.

