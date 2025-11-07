Yunusemre'de Atatürk Anısına Resim Sergisi — 87. Yıl

Yunusemre Belediyesi, Atatürk’ün 87. yılı anısına Manisalı 18 sanatçının 30 eserinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 08:07
Manisalı sanatçılar Cumhuriyet değerlerini tuvale taşıdı

Yunusemre Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in ruhunu sanatla buluşturan etkinlikte, Manisalı sanatçıların hazırladığı eserler sanatseverlerle buluştu.

Yunusemre Belediyesi hizmet binasında açılan Atatürk Resim Sergisi'nde, Manisalı 18 sanatçının Atatürk’ün yaşamı ve cumhuriyet değerlerinden ilham alarak hazırladığı 30 eser yer aldı. Yaklaşık üç ay süren hazırlık sürecinin ardından tamamlanan çalışmalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan katıldı. Sanatçılara teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Balaban, "Atatürk’ün ideallerini sanat yoluyla yaşatmak bizim için büyük bir onur" dedi.

Özenle hazırlanan eserler, katılımcılardan tam not aldı. Sergi 10 Kasım Pazartesi gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

