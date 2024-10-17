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Yunusların Nefesinden Mikroplastik Çıktı

Yapılan araştırmada, yunus balıklarının nefeslerinde mikroplastik tespit edildi. Bu durum sağlık riski taşıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:30
Yunusların Nefesinden Mikroplastik Çıktı

Yunusların Nefesinde Mikroplastik Bulundu

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, yunus balıklarının nefesinde ilk kez sağlığı tehlikeye atabilecek mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Araştırmanın ön bulguları, uluslararası hakemli dergi Plos One'da yayımlandı.

Çalışmanın Detayları

Bilim insanları, Florida'daki kentsel Sarasota Koyu ve Louisiana'daki doğal Barataria Koyu'nda yaşayan şişe burunlu yunusların nefes örneklerini topladı. Araştırma kapsamındaki 11 yunustan hepsinin nefeslerinde mikroplastik bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar, deniz memelilerinin yüzeye çıkarken soludukları havanın, çevreye bu zararlı parçacıkları yayabileceğini belirtiyor.

Mikroplastiklerin Kaynağı

Analizler, yunusların nefesindeki mikroplastiklerin çoğunlukla sıcak su ile yıkanan polyester parçacıkları olduğunu gösterdi. Ayrıca, yunusların akciğer kapasiteleri ve derin nefes alma yetenekleri nedeniyle insanlardan çok daha fazla mikroplastik maruziyetine sahip olabilecekleri düşünüldü.

Küresel Sorun: Mikroplastikler

Dünya genelinde hem insanlar hem de yaban hayat, mikroplastik adı verilen küçük plastik parçacıklarına maruz kalıyor. Araştırmalar, bu parçacıkların Everest Dağı gibi el değmemiş alanlarda bile bulunduğunu ortaya koydu. Mikroplastikler, rüzgar ile taşınarak ekosistemler üzerinde büyük zararlara yol açıyor.

Sağlık Üzerindeki Etkiler

Mikroplastiklere maruz kalma yolları arasında soluma ve yutma yer alıyor. Solunan plastik parçacıkları, akciğer iltihabı ve diğer solunum problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu konunun üzerine dikkatle eğilmek gerektiğini vurguluyor.

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