DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Yusuf Tekin: Türkiye ile Suriye Arasında Kapsamlı Eğitim İşbirliği Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat, öğretmen yetiştirme ve öğrenci uyumu odaklı kapsamlı Türkiye-Suriye eğitim işbirliğinin başlatılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:59
Yusuf Tekin: Türkiye ile Suriye Arasında Kapsamlı Eğitim İşbirliği Başlıyor

Türkiye ve Suriye arasında kapsamlı eğitim işbirliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'daki resmi temaslarının ardından Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında kapsamlı bir işbirliği sürecinin başlatılacağını duyurdu. Tekin, görüşmelerin oldukça pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Resmi temaslar ve görüşülen konular

Tekin, Süleymaniye Külliyesi'nde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sabah erken saatlerde Şam'a ulaştıklarını ve eski rejimin devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'deki muhataplarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Görüşmelerde Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile gelinen aşama ve yol haritası ele alındı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin bağımsız, güçlü, barış ve insan haklarının egemen olduğu bir ülke olarak varlığına vurgu yaptığını aktardı.

Müfredat, ders kitapları ve ekip çalışması

Tekin, eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinden müfredata, ders kitaplarının tasarımına kadar birçok alanda Suriye ile birlikte çalışılabileceğini söyledi. "Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik" diyen Tekin, bu kapsamda ortak ekiplerin oluşturulduğunu belirtti.

Özellikle müfredatın yeniden dizayn edilmesinin Suriyeli yetkililerin öncelikli talepleri arasında olduğunu ve Türkiye'nin bu sürece destek sunacağını vurguladı. Ayrıca öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye'nin tecrübelerinin paylaşılacağı ifade edildi.

Suriyeli öğrencilere yönelik koordinasyon

Tekin, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere de değinerek, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaklaşık en az 800 bin civarında Suriyeli çocuk ve gencimiz, bizim okullarımızda eğitim aldı" değerlendirmesinde bulundu. Onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin koordine edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Suriyeli öğrencilerin sınıf seviyelerine göre Suriye’deki eğitim süreçlerine uyumları, ilgili mevzuatın hazırlanması ve sınav sistemlerinin düzenlenmesi gibi teknik konuların ele alındığı belirtildi.

Politika ve hedef

Tekin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin özellikle "terörsüz Türkiye" hedefi açısından önemine dikkat çekti ve "Bizim tüm desteklerimiz ve politikamız, komşumuz, derin geçmişe sahip olduğumuz kardeşlerimizin müreffeh, bağımsız, egemen bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durmasına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Bakan, işbirliğinin "iki komşu ülkenin hukukuna yaraşır" şekilde yürütüleceğini ve ilişkilerin dünyaya örnek olacak şekilde geliştirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Suriye’yi bağımsız ve özgür bir güç olarak görmek ve desteklemek temel yaklaşım olarak vurgulandı.

Geri dönüş ve takip

Tekin, görüşmelerin ardından Türkiye'ye döndüklerini ve döndükten sonra ekiplerin çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Külliyesi ziyaretinin ardından Şam Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönüş gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
4
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter